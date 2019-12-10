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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Кто на самом деле скрывается под шлемом Мандалорца

Если каждый раз, глядя на «Мандалорца», вы представляете под шлемом пухлые щёчки Педро Паскаля (спасибо трейлеру «Чудо-женщины: 1984»), то вы сильно заблуждаетесь. Оказывается, актёр провёл в броне не так много времени, как мы с вами думали. И речь идёт отнюдь не только о съёмках экшен-сцен.

Так, срежиссировавшая четвёртый эпизод Брайс Даллас Ховард рассказала, что ни разу не встречалась на съёмочной площадке с Паскалем — тот был слишком занят, выступая в это время на Бродвее. ВОт она, работа мечты. Тогда актёра незаметно для всех подменил один из его двух дублёров — Брендан Уэйн (второй — Латиф Кроудер), и вот как раз с ним Ховард работать очень понравилось:

Он дал этому персонажу абсолютно всё, и у нас была возможность вместе решать возникающие проблемы.

Этот случай отнюдь не единственный — Уэйн участвовал в съёмках всех эпизодов первого сезона и уже подписан на продолжение. Как же им удалось так ловко нас «провести»? Просто они с Паскалем «часто пересекались на площадке» и оттачивали движения Мандалорца, чтобы выглядеть одинаково убедительно:

Паскаль спрашивал меня, и я задавал ему тот же вопрос: «Почему ты двигаешься именно так в данный момент?» Самое крутое в нём то, что он не воображает о себе многого. Он просто актёр. В хорошем смысле этого слова. Ему нравится работать и сотрудничать, и он действительно хорош в этом»

Однако все эпизоды Паскаль озвучил лично и точно вложил в это всю душу.

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Мандалорец
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