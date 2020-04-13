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Первоисточники: www.instagram.comwww.cbr.com Прямая ссылка на новость:
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Кларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Участник основного актёрского состава седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» Кларк Грегг поделился с подписчиками своего инстаграма эксклюзивными закадровыми фото со съёмок заключительной телеглавы сериала. Как известно, главным героям предстоит вояж в прошлое, поэтому на снимках все щеголяют в костюмах образца 30-х.

Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.» Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.» Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»

В 13-серийном финале фантастического экшена о сверхсекретной организации спасителей человечества помимо Грегга снимаются Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Шоураннерами проекта числятся Джед Уидон и Морисса Танчароэн. Съёмки седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» завершились в прошлом июле, а премьера заключительной телеглавы состоится этим летом. Точная дата выхода пока отсутствует.

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