Кларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Участник основного актёрского состава седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» Кларк Грегг поделился с подписчиками своего инстаграма эксклюзивными закадровыми фото со съёмок заключительной телеглавы сериала. Как известно, главным героям предстоит вояж в прошлое, поэтому на снимках все щеголяют в костюмах образца 30-х.

В 13-серийном финале фантастического экшена о сверхсекретной организации спасителей человечества помимо Грегга снимаются Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Шоураннерами проекта числятся Джед Уидон и Морисса Танчароэн. Съёмки седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» завершились в прошлом июле, а премьера заключительной телеглавы состоится этим летом. Точная дата выхода пока отсутствует.