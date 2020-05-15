Молодой Хан Соло и постаревшая Деми Мур на свежих кадрах антиутопии «О дивный новый мир»

Запуск потокового сервиса Peacock назначен на 19 июля, а вместе с ним и премьера сатирической антиутопии «О дивный новый мир», главные роли в которой исполняют Олден Эренрайк и Джессика Браун-Финдли.

Адаптация знаменитого романа Олдоса Хаксли расскажет о беззаботном мире далёкого будущего, где правит распутство и потребление, а общество поделено на касты. Однажды проживающие в Новом Лондоне Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) отправляются в отпуск за границу утопии, где встречаются с дикарём Ханом Джоном (Эренрайк) и забирают его вместе с матерью (Деми Мур) с собой.

Главные роли в сериале также исполнили Нина Сосанья, Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган и Сэн Мицудзи, а вот и целая пачках свежих кадров предстоящего дивного действа: