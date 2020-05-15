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Молодой Хан Соло и постаревшая Деми Мур на свежих кадрах антиутопии «О дивный новый мир»

Запуск потокового сервиса Peacock назначен на 19 июля, а вместе с ним и премьера сатирической антиутопии «О дивный новый мир», главные роли в которой исполняют Олден Эренрайк и Джессика Браун-Финдли.

Адаптация знаменитого романа Олдоса Хаксли расскажет о беззаботном мире далёкого будущего, где правит распутство и потребление, а общество поделено на касты. Однажды проживающие в Новом Лондоне Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Браун-Финдли) отправляются в отпуск за границу утопии, где встречаются с дикарём Ханом Джоном (Эренрайк) и забирают его вместе с матерью (Деми Мур) с собой.

Главные роли в сериале также исполнили Нина Сосанья, Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган и Сэн Мицудзи, а вот и целая пачках свежих кадров предстоящего дивного действа:

Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир» Кадры из сериала «О дивный новый мир»
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Галерея О дивный новый мир
 21 июня 2019 годаДеми Мур сыграет в многосерийной антиутопии «О дивный новый мир» 17 январяПервый кадр антиутопии «О дивный новый мир» представляет Ленайну Краун 16 апреляАнтиутопия и оргии — тизер сериала «О дивный новый мир» 31 мая 2019 годаДжессика Браун-Финдли сыграет главную женскую роль в сериале «О дивный новый мир» 17 апреля 2019 годаМолодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир»
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