Джессика Браун-Финдли сыграет главную женскую роль в сериале «О дивный новый мир»

Сериал «О дивный новый мир» по классическому роману Олдоса Хаксли отыскал исполнительницу главной женской роли — в основной актёрский состав экранизации записалась Джессика Браун-Финдли («Виктор Франкенштейн», «Куртизанки»).

Сатирическая антиутопия рассказывает о мире будущего, где люди живут в кастовом обществе единого государства с культом потребления. В центре истории — жители Нового Лондона Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун, которые отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, где оказываются втянуты в жестокий мир восстания. От расправы пару спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон.

Браун-Финдли сыграет Ленайну Краун — представительницу касты бета плюс, медсестру из Инкубатория, где выращивают людей.

Сценаристом и шоураннером выступает Дэвид Винер («Возвращение домой»), а также соавторы «Хэппи!» Грант Моррисон и Брайан Тэйлор. Первую серию режиссирует Оуэн Харрис («Чёрное зеркало»). Производством заведуют Amblin TV и Universal Cable Productions.