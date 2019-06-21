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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Деми Мур сыграет в многосерийной антиутопии «О дивный новый мир»

В актёрском составе сериала «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли очередное пополнение — в проект кабельного канала USA Network записалась Деми Мур, которая сыграет Линду, мать Дикаря Джона.

Сатирическая антиутопия поведает о мире будущего, где люди живут в кастовом обществе единого государства с культом потребления. Однажды Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Джессика Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, где ненароком попадают в жестокий мир восстания. От расправы пару спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон.

Помимо Мур на днях в многосерийную экранизацию записались Кайли Банбери, Ханна Джон-Кеймен, Джозеф Морган, Сэн Мицудзи и Нина Сосанья.

Сценарий пишет шоураннер Дэвид Винер («Возвращение домой»); он же выступает исполнительным продюсером наравне с Грантом Моррисоном и Брайаном Тэйлором — авторами «Хэппи!». Два первых эпизода снимет Оуэн Харрис («Чёрное зеркало»). Производством заведуют Amblin TV и Universal Cable Productions.

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О дивный новый мир
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