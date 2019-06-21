«Очень странные дела» — финальный трейлер третьего сезона фантастического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зло обрело голос и рассчитывает на постоянную прописку в нашем мире. Третий сезон «Очень странных дел» братьев Дафферов обзавёлся зрелищным финальным трейлером. Фантастический триллер возвращается на экраны через две недели, 4 июля.

В Хоукинс пришло лето 85-го. Школа позади, впереди каникулы, а в городе открылся новейший торговый центр. Но главным героям некогда наслаждаться долгожданным отдыхом — городу вновь угрожает страшная опасность. Выстоять в битве с коварным потусторонним врагом можно лишь действуя сообща.

В восьмисерийном продолжении снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.