«Йеллоустоун» получил третий сезон и Джоша Холлоуэя

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон «Йеллоустоуна» едва успел стартовать, а кабельный канал Paramount Network уже оформил сериалу продление на третий сезон. В 10-серийном продолжении семейной драмы, которое выйдет в следующем году, снимется Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Колония»). Ему досталась роль обаятельного Рорка Картера, управляющего хедж-фонда с далеко идущими планами в Монтане.

В центре истории — семья Джона Даттона (Кевин Костнер), владеющая обширным ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Даттоны годами воюют с начальством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, покушающимися на их обширные земельные владения.

В сериале снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл и Джефферсон Уайт.

Сценаристом и шоураннером числится Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»). Соавтором проекта выступает Джон Линсон. Шеридан, Костнер, а также Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии») являются исполнительными продюсерами проекта. Производством занимается 101 Studios.