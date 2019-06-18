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Розамунд Пайк может возглавить актёрский состав «Колеса времени» от Amazon

Пребывающая в активной разработке экранизация знаменитого фэнтезийного цикла Роберта Джордана «Колесо времени» в начале осени отправляется на съёмки в Прагу. Самое время формировать актёрский состав и, если верить слухам, процесс уже запущен. Портал Discussing Film сообщает, будто переговоры об участии в проекте Amazon ведёт Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), которая присматривается к роли Морейн Дамодред.

В сериале Морейн из могущественного тайного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие вместе с пятью спутницами и спутниками. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, как гласит предсказание, может спасти человечество либо оказаться причиной его гибели.

Сценарий пишет шоураннер проекта Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он же числится исполнительным продюсером наравне с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Режиссирует Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада», «Очень странные дела»). Производством занимаются Sony Pictures Television, Amazon Studios, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures.

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Колесо времени
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