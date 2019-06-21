«Террор» — трейлер второго сезона антологии ужасов

Кабельный канал AMC опубликовал трейлер второго сезона «Террора». Сериал, превратившийся в хоррор-антологию, вернётся на экраны 12 августа.
События 10-серийной телеглавы с подзаголовком «Позор» разворачиваются во времена Второй мировой войны. Главной угрозой и причиной многочисленных смертей станет жуткий призрак, терроризирующий японцев, загнанных американским правительством в лагеря для интернированных.
В актёрский состав второго сезона вошли Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло.
Первый и второй эпизоды снял Джозеф Кубота Владыка («Нарки»). Сценарий написали шоураннер Александр Ву («Настоящая кровь») и автор идеи Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»). Исполнительными продюсерами выступают Ридли Скотт, Дэн Симмонс, Дэвид В. Цукер («Человек в высоком замке»), Гаймон Кеседи («Игра престолов»). Производство курируют Scott Free, EMJAG Productions и Entertainment 360.