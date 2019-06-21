Телевизионные критики удостоили «Игру престолов» всего одной номинацией

Премия Ассоциации телевизионных критиков (TCA Awards) объявила номинантов этого года, и среди них оказалось очень много новичков. Больше всего — по четыре — получили ода трансгендерам «Притворство» кабельного канала FX и байопик про Аллу Борисовну «Матрёшка» от Netflix. «Игра престолов» представлена лишь в одной категории и то, по-видимому, за былые заслуги. В актёрских номинациях, где нынче нет разделения по половой принадлежности, тотальное доминирование женщин — в число 12 соискателей награды попали лишь двое мужчин.

Лучшая роль в драме:

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года:

Победители будут объявлены 3 августа.