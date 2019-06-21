 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Lionsgate планирует экранизацию романа-приквела «Голодных игр» «Изумительный Морис и его учёные грызуны» Терри Пратчетта станет анимационным фильмом Final Fantasy VII Remake — трейлер с Тифой и экшен-геймплей с паузой Новости аниме — лучшее за неделю Xbox Game Pass для PC запущена в ряде стран, стали известны цена и список игр
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Телевизионные критики удостоили «Игру престолов» всего одной номинацией

Премия Ассоциации телевизионных критиков (TCA Awards) объявила номинантов этого года, и среди них оказалось очень много новичков. Больше всего — по четыре — получили ода трансгендерам «Притворство» кабельного канала FX и байопик про Аллу Борисовну «Матрёшка» от Netflix. «Игра престолов» представлена лишь в одной категории и то, по-видимому, за былые заслуги. В актёрских номинациях, где нынче нет разделения по половой принадлежности, тотальное доминирование женщин — в число 12 соискателей награды попали лишь двое мужчин.

Лучшая роль в драме:

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года:

Победители будут объявлены 3 августа.

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Геи и им подобные заполоняют телеэкраны
 
Новые сериалы 28 мая — 3 июня
 
Новые сериалы 16–22 июля

Тоже интересно

 
Можно ли сделать сериал из «Чужого»?
 
Кино «Чужой: Завет» — пролог
 
Кино «Суворовъ» — трейлер отечественного мультфильма от студий «Союзмультфильм» и «КиноАтис»
 
Кино «Доктор Стрэндж» — третий трейлер
 
Кино «Лига справедливости» — самый немощный фильм киновселенной DC
 
Кино Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
XPG объявила о партнерстве с американской киберспортивной командой J.Storm5 лет и 120 миллионов скачиваний - Wargaming рассказала об успехах World of Tanks Blitz и подарках для геймеровРуководительница разработки GhostWire: Tokyo Икуми Накамура стала настоящей звездой индустрии после выступления на E3 2019Valve добавила в Steam метку, по которой пользователям будет легче находить игры на ЛГБТ-тематикуПерсонажи, сражения и улицы Мидгара - Square Enix представила новые скриншоты ремейка Final Fantasy VII

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru