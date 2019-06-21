Телевизионные критики удостоили «Игру престолов» всего одной номинацией

Премия Ассоциации телевизионных критиков (TCA Awards) объявила номинантов этого года, и среди них оказалось очень много новичков. Больше всего
— по четыре — получили ода трансгендерам «Притворство» кабельного канала FX и
байопик про Аллу Борисовну «Матрёшка» от Netflix. «Игра престолов» представлена лишь в одной категории и то, по-видимому, за былые заслуги. В актёрских номинациях, где нынче нет разделения по половой принадлежности, тотальное доминирование женщин — в число 12 соискателей награды попали лишь двое мужчин.
Лучшая роль в драме:
- Эми Адамс («Острые предметы»)
- Патрисия Аркетт («Побег из Даннеморы»)
- Кристин Барански («Хорошая борьба»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Билли Портер («Притворство»)
- Мишель Уильямс («Фосс/Вердон»)
Лучшая роль в комедии:
- Памела Эдлон («Перемены»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)
- Наташа Лионн («Матрёшка»)
- Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший телефильм или мини-сериал:
Лучший новый сериал:
- «Мёртв для меня»
- «Другие двое»
- «Притворство»
- «Матрёшка»
- «Наследники»
- «Реальные упыри»
Лучшая драма:
- «Лучше звоните Солу»
- «Хорошая борьба»
- «Возвращение домой»
- «Притворство»
- «Убивая Еву»
- «Наследники»
Лучшая комедия:
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Хорошее место»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Матрёшка»
- «Шиттс Крик»
- «Вице-президент»
Сериал года:
Победители будут объявлены 3 августа.