 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Сказания об утаивании налогов ufotable «Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд «Джон Уик 3» — самая продолжительная часть серии Крис Хемсворт готов вернуться в мокьюментари «Команда Тора» Тайки Вайтити «Хорошие девочки» получили от NBC третий сезон
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Молодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир»

Многосерийная экранизация классического романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» нашла одного из своих главных героев — актёрский состав 10-серийного сериала возглавил Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Премьера запланирован на следующий год.

В основе крупнобюджетного проекта знаменитая сатирическая антиутопия о мире будущего, где люди живут в едином государстве, возведя потребление в культ. Согласно официальному синопсису, в центре многосерийной истории — жители Нового Лондона Бернард Маркс и Ленайна Краун, которые отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, где оказываются втянуты в ужасающий, жестокий мир восстания. От расправы пару спасает Дикарь Джон (Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон. Появление чужака грозит разрушить стабильность утопического общества.

Сценарной адаптацией занимается шоураннер Дэвид Винер («Возвращение домой»), а также соавторы «Хэппи!» Грант Моррисон и Брайан Тэйлор. Исполнительными продюсерами наряду с Винером и Моррисоном выступают Дэррил Фрэнк, Джастин Фолви и режиссёр первой серии Оуэн Харрис («Чёрное зеркало»). Производство возглавляют Amblin TV и Universal Cable Productions.

+ Обсудить
Темы
 
О дивный новый мир
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Молодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир»

Тоже интересно

 
Аниме Лучшее аниме лета 2016 — голосование
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 207: Надо исправляться
 
Кино Почему именно студия Warner Bros. не может договориться с Генри Кавиллом о новом фильме про Супермена
 
Кино Роберт Родригес объяснил решение оставить Алите огромные глазищи
 
Кино «Кристофер Робин» — трейлер
 
КиноИгры Подкаст на колёсах. «Кредо убийцы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор TruberbrookJudgment - видеоверсия нашего интервью с продюсером Кадзуки ХосокавойWorld of Warships: Legends стартовала на PlayStation 4 и Xbox OneПотрясающая детализация и отличная разрушаемость окружающей среды в получасовой демонстрации ControlSony объяснила причины цензурирования игр на PlayStation 4 - переживает за свою репутацию на глобальном уровне
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru