Молодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир»

Многосерийная экранизация классического романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» нашла одного из своих главных героев — актёрский состав 10-серийного сериала возглавил Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Премьера запланирован на следующий год.

В основе крупнобюджетного проекта знаменитая сатирическая антиутопия о мире будущего, где люди живут в едином государстве, возведя потребление в культ. Согласно официальному синопсису, в центре многосерийной истории — жители Нового Лондона Бернард Маркс и Ленайна Краун, которые отправляются в отпуск за границы своей утопии, в Дикие земли, где оказываются втянуты в ужасающий, жестокий мир восстания. От расправы пару спасает Дикарь Джон (Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон. Появление чужака грозит разрушить стабильность утопического общества.

Сценарной адаптацией занимается шоураннер Дэвид Винер («Возвращение домой»), а также соавторы «Хэппи!» Грант Моррисон и Брайан Тэйлор. Исполнительными продюсерами наряду с Винером и Моррисоном выступают Дэррил Фрэнк, Джастин Фолви и режиссёр первой серии Оуэн Харрис («Чёрное зеркало»). Производство возглавляют Amblin TV и Universal Cable Productions.