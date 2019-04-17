Джон Кьюсак получил роль в «Утопии» от Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав девятисерийной «Утопии» от потокового сервиса Amazon пережил очередное пополнение — в сериал записался Джон Кьюсак («1408»). По неофициальной информации, он сыграет обаятельного учёного Кевина Кристи — известную медийную личность и филантропа с благими намерениями изменить мир с помощью науки.

Фантастический триллер рассказывает об опасных приключениях фанатов культового комикса «Утопия», загоревшихся идеей раздобыть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение графического романа. Спустя какое-то время оказывается, что в погоне за рукописью главные герои вляпались в международный заговор и вынуждены примерить на себя роль спасителей человечества.

В проекте участвуют Саша Лэйн, Рэйн Уилсон, Дэн Бёрд, Кори Майкл Смит, Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи и Кристофер Денэм.

Создателем, сценаристом и шоураннером сериала является Джиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы»). В исполнительных продюсерах помимо Флинн числятся Джессика Роудс («Любовники»), Шэрон Холл («Пространство»), Дьедерик Сантер и коллеги по оригинальной «Утопии» Карен Уилсон и Деннисом Келли. За производством присматривают Endemol Shine North America, Kudos и Amazon Studios.