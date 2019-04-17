Кевин Файги пообещал тесную взаимосвязь между сериалами и фильмами вселенной Marvel

Как известно, видеотека недавно презентованного потокового сервиса Disney+, пополнится целой серией супергеройских мини-сериалов о персонажах, с которыми зрители познакомились в киновселенной Marvel.

В прошлый четверг глава Marvel Studios Кевин Фаги лично представил несколько многосерийных проектов, официально ушедших в разработку. Речь идёт о крупнобюджетных сольниках «Локи», «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн». И это без учёта проектов, о которых публике пока известно только по слухам.

Файги заверил, что все эти сериалы станут неотъемлемой частью франчайза и по уровню исполнения не уступят кинопостановкам:

Эти сериалы будут того высокого качества, которого вы ожидаете от Marvel Studios. И мы воспользуемся свободой, которую нам дарит Disney+, чтобы раскрыть киновселенную Marvel и наших любимых персонажей в многосерийном формате. Вас ждут новые истории, истории-продолжения, и что круче всего, они войдут в общую сюжетную линию вселенной, а их события отразятся на происходящем в сериалах Disney+ и в кинопостановках.

Позже в интервью Variety глава Marvel Studios подтвердил сказанное:

Сюжеты сериалов будут очень тесно переплетаться с сюжетами фильмов. Мы берёмся за совершенно новую форму повествования.

В общем, зрителям дадут то, чего так не хватало, к примеру, поклонникам «Агентов Щ.И.Т.», «Агента Картер» и четвёрки уличных мстителей с Netflix, а именно, общую вселенную с взаимосвязанными сюжетными арками.