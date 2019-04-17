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Рассел Кроу косплеит Кристиана Бэйла в трейлере сериала «Самый громкий голос»

Явно решивший пойти по стопам Кристиана Бэйла Рассел Кроу изменился до неузнаваемости для роли основателя Fox News Роджера Эйлса в мини-сериале от Showtime «Самый громкий голос». Компанию ему составили Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн, Аннабелль Уоллис и Саймон Макберни.

Восьмисерийная драма расскажет о жизни почившего в 2017 году медиамагната, чью многолетнюю карьеру погубил нескончаемый поток обвинений в сексуальных домогательствах. Сценарий написал автор литературного первоисточника Габриель Шерман совместно с Томом Маккарти.

Первый эпизод выйдет в эфир уже 30 июня.

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Рассел Кроу косплеит Кристиана Бэйла в трейлере сериала «Самый громкий голос»

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