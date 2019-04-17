Рассел Кроу косплеит Кристиана Бэйла в трейлере сериала «Самый громкий голос»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Явно решивший пойти по стопам Кристиана Бэйла Рассел Кроу изменился до неузнаваемости для роли основателя Fox News Роджера Эйлса в мини-сериале от Showtime «Самый громкий голос». Компанию ему составили Наоми Уоттс, Сиенна Миллер, Сет Макфарлейн, Аннабелль Уоллис и Саймон Макберни.

Восьмисерийная драма расскажет о жизни почившего в 2017 году медиамагната, чью многолетнюю карьеру погубил нескончаемый поток обвинений в сексуальных домогательствах. Сценарий написал автор литературного первоисточника Габриель Шерман совместно с Томом Маккарти.

Первый эпизод выйдет в эфир уже 30 июня.