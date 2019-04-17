Учёные выяснили, кто умрёт в «Игре престолов»

В ожидании развязки главного эпика десятилетия команда учёных Мюнхенского технического университета решила поразмять мозги и выдвинуть свои версии относительно главных «не жильцов» финального сезона «Игры престолов». Они делали это и раньше и даже успели предречь скорую кончину Томмену, Станнису Баратеону и Петиру Бейлишу. Правда, тогда же ошиблись насчёт матери драконов и Давоса Сиворта.

В своих «предсказаниях» проект A Song of Ice and Data используют сходный со страхованием жизни подход на основе таких основополагающих факторов, как средняя продолжительность жизни, род занятий, пол, место проживания, и более специфичных — вроде принадлежности к какому-либо дому, наличия союзников и т.д. С помощью фанатских Wiki была собрана и структурирована информация о нескольких сотнях персонажей, к которой добавились также сведения о значимости конкретного героя и частоты упоминания его в сети.

Анализ данных выявил определённые закономерности: так, принадлежность к дому Баратеонов с ходу увеличивает вероятность смерти на 5%, тогда как Ланнистеры на 45% более живучи, чем средний представитель любой другой семьи. Также выяснилось, что мужчиной в «Игре престолов» быть намного опаснее, чем женщиной.

В итоге, наибольшие шансы на выживание внезапно оказались у Дейенерис с вероятностью смерти 0,9%. Следом расположились Серый Червь (1%), Яра Грейджой (1%), Лилли (2%), Тормунд (2%), Тирион (2,5%), Варис (3,2%), Сэм Тарли (3,3%), Джейми (4%) и Серсея (5%). У Джона Сноу показатель чуть хуже — 12%.

Прогноз, прямо скажем, крайне оптимистичный. Хоть в последнее время создатели не пускали в расход центральных персонажей столь безжалостно, как раньше, думается, ближе к финалу сериала их великодушие неизбежно себя исчерпает.

Главными претендентом на «вылет» с большим отрывом стал Бронн (93,5%). Также высоки шансы не дожить до финала у Горы (80,3%), Сансы (73,3%) и Брана (57,8%). С полным список можно ознакомится тут.

Ко всему этому гаданию на кофейной гуще, надо полагать, стоит относиться со львиной долей скептицизма. Так, некоторые результаты, вроде «выживания» Серсеи и «гибели» Сансы, стали сюрпризом даже для самого руководителя проекта Гая Ячдава.

Сбудутся ли какие-то из «пророчеств», узнаем уже совсем скоро — финальный эпизод саги выйдет в эфир HBO 19 мая.