 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Сказания об утаивании налогов ufotable Новости игр — лучшее за неделю Джон Фавро пообещал, что «Мандалорец» понравится даже тем, кто ничего не знает о «Звёздных войнах» Дж. Дж. Абрамс объяснил название девятого эпизода «Звёздных войн» Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» официально в разработке
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов»

Для всех, у кого чешутся руки погладить против шерсти финальный сезон «Игры престолов», Джон Сноу припас достойный ответ. В интервью изданию Esquire Кит Харрингтон рассказал о своём отношении к заключительной главе саги и мнению отдельных «экспертов»:

Не хочу показаться грубым по отношению к критикам, но кто бы ни потратил полчаса, чтобы написать ругательный отзыв об этом сезоне, в моём воображении может пойти куда подальше. Потому что я знаю, как много труда было в него вложено.

Харрингтон отметил, что актёры и съёмочная команда вложили свои сердце и душу в заключительные эпизоды, поэтому его не особенно волнует, понравятся ли они публике:

Я знаю, как много сериал значит для этих людей. Знаю, сколько сил было потрачено, сколько бессонных ночей проведено. Потому что они всей душой болели за персонажей, за историю и для них было очень важно не подвести всех остальных. И если после просмотра кто-то почувствует себя преданным, мне до этого нет дела, потому что каждый из нас выложился по полной. В конце концов у этого сериала нет более преданных фанатов, чем мы сами, и в каком-то смысле мы снимали его для себя. Мы сделали всё, что смогли, и я просто счастлив, что мы сумели дойти до конца.

Как бы то ни было, пока ни у кого из команды нет причин переживать о критике зрителей или прессы. Первый эпизод восьмого сезона поставил новый рейтинговый рекорд, собрав у экранов в вечер премьеры 17,4 млн человек, а на «Томатах» у серии «Винтерфелл» 93% одобрения от профессиональных рецензентов.

7 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Софи Тёрнер высказалась на тему неравенства гонораров в «Игре престолов»
 
Матерь драконов могла не дожить до восьмого сезона «Игры престолов»
 
Кино «Рокетмен» получит рейтинг R из-за откровенных сексуальных сцен

Тоже интересно

 
Кино «Веном» — тизер
 
Кино Совфед выступает против «Братства» Павла Лунгина
 
Кино «Праздник» — трейлер фильма о встрече Нового года в блокадном Ленинграде
 
Кино Расширенный трейлер «Аквамена» уделывает всю киновселенную Marvel, считает автор «Пипца» Марк Миллар
 
Кино Николай Басков существует даже во вселенной «Мстителей»
 
КиноИгры Постер фильма «Лара Крофт»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Assassin's Creed Odyssey - датирован выход первого эпизода второго дополнения "Судьба Атлантиды", представлен новый трейлерSega показала обновленную модель злодея Judgment в новом трейлере игрыИтоги опроса на сайте: Sony разрешила портировать свои эксклюзивы от Quantic Dream в Epic Games StoreОтаку-ассасин встречает драконов - анонсирована коллаборация Dragon's Dogma: Dark Arisen и Travis Strikes Again: No More HeroesMicrosoft датировала свою конференцию в рамках E3 2019
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru