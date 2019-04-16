Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов»

Для всех, у кого чешутся руки погладить против шерсти финальный сезон «Игры престолов», Джон Сноу припас достойный ответ. В интервью изданию Esquire Кит Харрингтон рассказал о своём отношении к заключительной главе саги и мнению отдельных «экспертов»:

Не хочу показаться грубым по отношению к критикам, но кто бы ни потратил полчаса, чтобы написать ругательный отзыв об этом сезоне, в моём воображении может пойти куда подальше. Потому что я знаю, как много труда было в него вложено.

Харрингтон отметил, что актёры и съёмочная команда вложили свои сердце и душу в заключительные эпизоды, поэтому его не особенно волнует, понравятся ли они публике:

Я знаю, как много сериал значит для этих людей. Знаю, сколько сил было потрачено, сколько бессонных ночей проведено. Потому что они всей душой болели за персонажей, за историю и для них было очень важно не подвести всех остальных. И если после просмотра кто-то почувствует себя преданным, мне до этого нет дела, потому что каждый из нас выложился по полной. В конце концов у этого сериала нет более преданных фанатов, чем мы сами, и в каком-то смысле мы снимали его для себя. Мы сделали всё, что смогли, и я просто счастлив, что мы сумели дойти до конца.

Как бы то ни было, пока ни у кого из команды нет причин переживать о критике зрителей или прессы. Первый эпизод восьмого сезона поставил новый рейтинговый рекорд, собрав у экранов в вечер премьеры 17,4 млн человек, а на «Томатах» у серии «Винтерфелл» 93% одобрения от профессиональных рецензентов.