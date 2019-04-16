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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннеры сериала «Игрек: Последний мужчина» покинули проект

В начале февраля у сериала «Игрек: Последний мужчина» всё складывалось подозрительно хорошо. Пребывавший в продолжительном производственном лимбо, проект всё же получил добро на съёмки полного сезона, и кабельный канал FX даже опубликовал первый официальный кадр из пилотного эпизода. Но буквально на днях всё вновь пошло наперекосяк.

Шоураннеры сериала — некогда сбежавший из «Американских богов» Майкл Грин и Аида Машака Крол («Джессика Джонс») — покинули проект из-за творческих разногласий. FX будет подыскивать «Игреку» других шоураннеров.

Постапокалиптическая драма — экранизация одноимённого комикса Брайана К. Вона — повествует о парне по имени Йорик Браун (Барри Кеоган) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на Земле. Остальных млекопитающих с игрек-хромосомой уничтожил вирус. Сериал обещается рассказать о мире под управлением женщин и раскрыть темы гендерных, расовых, классовых различий, а также тему выживания.

В сериале снимаются Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и другие. Пилот срежиссировала Мелина Матсукас («Мастер не на все руки»). В команду исполнительных продюсеров наряду с Матсукас выходят Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Производство контролирует FX Productions.

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Игрек: Последний мужчина
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