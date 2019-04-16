Секреты съёмок первого эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Месячник новостей об «Игре престолов» объявляется открытым, благо поводов будет предостаточно. Чтобы зрители не сильно томились в ожидании продолжения, HBO будет выпускать еженедельные фичитуретки о съёмках каждого эпизода под названием The Game Revealed.

В первой из них заботливые создатели не поскупились на материал и в подробностях показали процесс работы над самыми сложными сценами, снабдив всё это забавными и местами даже слишком откровенными комментариями из первых рук. Завесу тайны приоткроют Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Софи Тёрнер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау, Питер Динклэдж, режиссёр эпизода Дэвид Наттер и конечно, бессменные шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс

Выяснилось, что в качестве камео пушеного мяса в серии засветились Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») и Мартин Старр («Кремниевая долина»), чем остались страшно довольны. Также на съёмки внезапно заглянул Джордж Лукас, которому нет никакого дела до Джона Сноу. А сценарист эпизода Дэйв Хилл буквально отхватил топором по лицу, что, очевидно, было местью спецов по визуальным эффектам за тонны работы, которую он для них регулярно создаёт.