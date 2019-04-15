Съёмки сериала по «Властелину колец» начнутся этим летом

Масштабный сериал по вселенной «Властелина колец», успевший наделать шума в прошлом году, почти полностью пропал с радаров в июле, когда обзавёлся основными сценаристами. С тех пор проект Amazon с финансированием в четверть миллиарда долларов переживает продолжительную и, надо полагать, насыщенную фазу предпроизводства.

Пару раз создатели сериала нарушали молчание, дав знать, что события приквела культовой саги развернуться за 3000 тысячи лет до происходившего в трилогии, во Вторую эпоху Средиземья. Тогда-то и развеялись ходившие слухи о сюжете, связанном с юностью Арагорна. Нынче же время в ожидание официальных новостей скрашивают сторонние ресурсы — шотландское издание The Daily Record сообщает, будто съёмки до сих пор безымянного сериала будут проходить в громадных павильонах Лита — северного района и порта Эдинбурга.

Комплекс доводится до ума и должен быть полностью готов к сдаче как раз к моменту старта съёмочного процесса, который будет проходить в несколько этапов. Первый продлится с августа до ноября, второй также займёт три месяца и начнётся в следующем марте. Возможно, за ним последует ещё один.

Над сценарием корпят Джон Ди Пейн и Патрик Маккей — коллеги по фильмам «Стартрек: Бесконечность» и «Годзилла против Конга». Исполнительные продюсеры планируют выпустить первый сезон в 2021 году. К сожалению, пока что вся эта информация носит неофициальный статус, так как Amazon отказывается от комментариев.