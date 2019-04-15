Hulu продлил бодипозитивную комедию «Выскочка» на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu одарил шестисерийную комедию «Выскочка» вторым сезоном. Если верить «Томатам», критики и зрители практически в одинаковом восторге от истории — проект с фирменным сертификатом свежести получил 91% одобрения от первых и 80% положительных отзывов от вторых.

Продолжение сериала будет восьмисерийным и выйдет в эфир в следующем году.

Проект является экранизацией автобиографического бестселлера Линди Уэст «Визг: Заметки громкой женщины». Главная героиня — Энни (Эйди Брайант), девушка выдающихся размеров, мечтающая изменить свою жизнь, не меняясь внешне.

Сценарий пишут Уэст и Али Рашфилд в соавторстве с Брайант. Все трое числятся исполнительными продюсерами наравне с Элизабет Бэнкс, Эндрю Сингером («Мужчина ищет женщину») и Лорном Майклзом («Субботним вечером в прямом эфире»).