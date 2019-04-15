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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu продлил бодипозитивную комедию «Выскочка» на второй сезон

Потоковый сервис Hulu одарил шестисерийную комедию «Выскочка» вторым сезоном. Если верить «Томатам», критики и зрители практически в одинаковом восторге от истории — проект с фирменным сертификатом свежести получил 91% одобрения от первых и 80% положительных отзывов от вторых.

Продолжение сериала будет восьмисерийным и выйдет в эфир в следующем году.

Проект является экранизацией автобиографического бестселлера Линди Уэст «Визг: Заметки громкой женщины». Главная героиня — Энни (Эйди Брайант), девушка выдающихся размеров, мечтающая изменить свою жизнь, не меняясь внешне.

Сценарий пишут Уэст и Али Рашфилд в соавторстве с Брайант. Все трое числятся исполнительными продюсерами наравне с Элизабет Бэнкс, Эндрю Сингером («Мужчина ищет женщину») и Лорном Майклзом («Субботним вечером в прямом эфире»).

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Выскочка
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