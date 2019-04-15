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«Звёздные войны: Войны клонов» — свежий трейлер продолжения

В июле Lucasfilm объявила о возвращении анимационного сериала Дэйва Филони «Звёздные войны: Войны клонов». А на Star Wars Celebration 2019 поклонникам показали свежий трейлер 12-серийного продолжения, которое прописалось на потоковом сервисе Disney+.

Проект за авторством Джорджа Лукаса стартовал в 2008 году и рассказывает о приключениях Энакина Скайуокера, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидалы, а также знакомит зрителей с новыми каноническими персонажами — падаваном Асокой Тано и капитаном Рексом. Основные события разворачиваются в период между II и III эпизодами саги.

Продолжение мультсериала стартует в первый год работы стриминговой платформы. Точной даты выхода у нового сезона пока нет.

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