«Благие знамения» — промо-ролик об Антихристе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шестисерийный мини-сериал «Благие знамения», премьера которого состоится на Amazon 31 мая, продолжает радовать зрителей новыми видеоматериалами. Свежий ролик экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана обзавёлся роликом, посвящённым юному Антихристу.

Юмористическое фэнтези рассказывает о демоне Кроули (Дэвид Теннант) и ангеле Азирафеле (Майкл Шин), решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Для этого им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

В сериале снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман, Фрэнсис Макдорманд, Бенедикт Камбербэтч и Брайан Кокс.

Гейман выступает сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Все шесть эпизодов снял Дуглас Маккиннон («Шерлок: Безобразная невеста», «Падение ордена»). За производство отвечают BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation.