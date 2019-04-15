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Первоисточники: wegotthiscovered.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Халк и Воитель могут обзавестись сольными сериалами на Disney+

К официально заявленным на прошлой неделе сериалам по вселенной Marvel благодаря сообщениям инсайдеров продолжают присоединяться потенциальные соседи по стриминговой платформе.

Источники портала We Got This Covered заверяют, будто для Disney+ готовится ещё один супергеройский мини-сериал с нескромным бюджетом. Центральными персонажами постановки станут Халк и Женщина-Халк. Предполагается, что Брюса Беннера, как и в фильмах, сыграет Марк Руффало, но основное внимание вроде бы планируют сосредоточить на новом персонаже — кузине Беннера по имени Дженнифер Уолтерс. В комиксах Женщина-Халк — зелёная великанша с внушительным набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, включая четвёртую стену.

Вдобавок поговаривают о возможном многосерийным сольнике для Воителя (или Боевой машины) — старого знакомого Железного Человека. В киновселенной роль полковника Роудса нынче закреплена за Доном Чидлом.

В отношении обоих проектов Marvel и Disney традиционно хранят молчание.

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