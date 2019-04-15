«Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Горячая пора рейтинговых рекордов началась, стоило выйти первой серии финального сезона «Игры престолов». Фэнтезийный эпик вернулся на экраны в воскресенье и без особых проблем побил свой же рекорд, пребывавший в неприкосновенности с момента ухода сериала на продолжительный хиатус.

Итак, положивший начало восьмому сезону эпизод «Винтерфелл» за вечер собрал у телеэкранов 17,4 млн зрителей с учётом просмотров как на кабельном канале (11,8 млн), так и на цифровых платформах HBO Go и HBO Now.

Предыдущий рекорд принадлежал финальной серии седьмого сезона «Дракон и волк», вышедшей 27 августа 2017 года и собравшей у экранов 16,9 млн человек. По сравнению с премьерой седьмого сезона разрыв ещё ощутимее — первая серия предыдущей части остановилась на отметке 16,1 млн просмотров.

Ко всему прочему, «Винтерфелл» оказался самым популярным эпизодом сериала в соцсетях — только в воскресенье количество твитов с упоминанием открывающей серии достигло 5 млн.

То ли ещё будет.