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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд

Горячая пора рейтинговых рекордов началась, стоило выйти первой серии финального сезона «Игры престолов». Фэнтезийный эпик вернулся на экраны в воскресенье и без особых проблем побил свой же рекорд, пребывавший в неприкосновенности с момента ухода сериала на продолжительный хиатус.

Итак, положивший начало восьмому сезону эпизод «Винтерфелл» за вечер собрал у телеэкранов 17,4 млн зрителей с учётом просмотров как на кабельном канале (11,8 млн), так и на цифровых платформах HBO Go и HBO Now.

Предыдущий рекорд принадлежал финальной серии седьмого сезона «Дракон и волк», вышедшей 27 августа 2017 года и собравшей у экранов 16,9 млн человек. По сравнению с премьерой седьмого сезона разрыв ещё ощутимее — первая серия предыдущей части остановилась на отметке 16,1 млн просмотров.

Ко всему прочему, «Винтерфелл» оказался самым популярным эпизодом сериала в соцсетях — только в воскресенье количество твитов с упоминанием открывающей серии достигло 5 млн.

То ли ещё будет.

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Игра престолов
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