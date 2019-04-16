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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Что нас ждёт дальше — трейлер второго эпизода финального сезона «Игры престолов»

Сразу после долгожданного возвращения в эфир «Игры престолов» в минувшее воскресенье, кабельный канал HBO выпустил тизер-трейлер следующего эпизода эпической саги, который, по-видимому, станет подготовкой к той самой битве за Винтерфелл.

Первая серия, собравшая у экранов 17,4 млн человек и сходу поставившая очередной рейтинговый рекорд, была самой короткой в финальном сезоне (каких-то 54 минуты). Дальше зрелищем можно будет наслаждаться чуть дольше: продолжительность второй составит 58 минут, а оставшиеся будут ещё на 20 минут длинне. Завершится многолетнее масштабное действо шестым эпизодом 19 мая.

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