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Том Уэллинг отказался от роли в «Супергёрл», но согласился на «Стрелу»

На прошедшей в выходные в Новой Зеландии конвенции Armageddon Expo суперзвезда сериала «Тайны Смолвиля» **Том Уэллинг ** («Люцифер») пообщался с фанатами и рассказал пару любопытных деталей о своём (не)участии в телевселенной DC от The CW.

Во-первых, исполнивший роль молодого Кларка Кента актёр подтвердил, что пару лет назад добровольно отказался от предложенной ему роли Супермена в многосерийной «Супергёрл». Уэллинг поделился, что просто не видит места для своего Кларка в мире этого сериала — слишком всё другое. К тому же он вполне реально оценивает свою нынешнюю форму и потому решил, что не хотел бы видеть себя в этой роли. Тайлер Хэклин надел трико и плащ вместо него.

Во-вторых, Уэллинг всё же появится во вселенной дисидаба, правда, в довольно неожиданном месте — последнем сезоне «Стрелы». Восьмой сезон подведёт наконец черту под страданиями Оливера Куина (и Стивена Амелла), а Уэллинг может стать приятной отдушиной для страдающих зрителей. Нет никаких подробностей о том, кого он может сыграть. Впрочем, источники не поручатся даже за серьёзность слов Уэллинга, хотя и утверждают, что звучал он весьма убедительно. The CW и сам актёр официальных комментариев пока не давали.

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Стрела Супергёрл
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