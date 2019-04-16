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Первоисточник: www.denofgeek.com Прямая ссылка на новость:
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«Спецагент Арчер» — трейлер десятого сезона с датой выхода

Кабельный канал FXX выпустил трейлер десятого сезона «Спецагента Арчера». Продолжение анимационного сериала получило подзаголовок «1999» и обзавелось датой выхода — проект вернётся на телеэкраны 29 мая.

Десятый сезон многосерийной комедии отправляет главного героя Стерлинга Арчера (Х. Джон Бенжамин) и остальную команду на борт космического корабля «Симус». В свежей телеглаве, исследующей жанр научной фантастики, Арчер — активно употребляющий спиртное капитан команды изгоев, бороздящих космические просторы. Там экипажу предстоит столкнуться с межгалактическими пиратами, гигантскими инопланетянами и пережить самое тяжёлое испытание — компанию друг друга.

Создателями анимационной чёрной комедии являются Адам Рид и Floyd County Productions. Рид выступает исполнительным продюсером проекта на пару с Мэттом Томпсоном. Продюсирует FX Productions.

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