Викторианскую фантастическую драму Джосса Уидона для HBO начнут снимать этим летом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом стало известно, что кабельный канал HBO успешно отвоевал у конкурентов права на научно-фантастический сериал под названием The Nevers — авторский проект Джосса Уидона («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»). До сего момента о постановке не было никаких новостей, однако портал The Wrap сумел пообщаться с программным директором HBO Кейси Блойсом и получить из первых уст свежую информацию о проекте:

[Уидон] в бешеном темпе работает над сценарием. Он пишет, творческая команда у него уже собрана, и мы начинаем снимать этим летом.

Масштабная научно-фантастическая драма расскажет о команде крутых леди викторианской эпохи. В арсенале каждой героини имеется набор уникальных необычных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Уидон числится сценаристом, режиссёром, исполнительным продюсером и шоураннером будущего сериала. Съёмки будут проходить в Лондоне.