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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Викторианскую фантастическую драму Джосса Уидона для HBO начнут снимать этим летом

Прошлым летом стало известно, что кабельный канал HBO успешно отвоевал у конкурентов права на научно-фантастический сериал под названием The Nevers — авторский проект Джосса Уидона («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»). До сего момента о постановке не было никаких новостей, однако портал The Wrap сумел пообщаться с программным директором HBO Кейси Блойсом и получить из первых уст свежую информацию о проекте:

[Уидон] в бешеном темпе работает над сценарием. Он пишет, творческая команда у него уже собрана, и мы начинаем снимать этим летом.

Масштабная научно-фантастическая драма расскажет о команде крутых леди викторианской эпохи. В арсенале каждой героини имеется набор уникальных необычных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Уидон числится сценаристом, режиссёром, исполнительным продюсером и шоураннером будущего сериала. Съёмки будут проходить в Лондоне.

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