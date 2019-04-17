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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Триллер «Спящие красавицы» Стивена и Оуэна Кингов ушёл на AMC

Два года назад компания Anonymous Content («Настоящий детектив») отвоевала у конкурентов право на телеэкранизацию романа Стивена и Оуэна Кингов «Спящие красавицы». А на днях проект удалось пристроить на кабельный канал AMC, заказавший сценарий пилотного эпизода.

События мистического триллера разворачиваются в недалёком будущем в городке в Аппалачских горах. Большинство жителей работает в расположенной неподалёку женской тюрьме, где начинают происходить странные и пугающие вещи: во время сна заключённых обволакивает туман, закутывая их в подобие кокона. При попытке разбудить «спящих красавиц» или хоть как-то потревожить оболочку женщины впадают в дикую ярость. Эта сонная напасть по какой-то причине обошла стороной лишь одну арестантку — таинственную Иви.

Младший Кинг напишет сценарий первой серии. Ориентироваться будут на создание сериала с открытым финалом. Исполнительными продюсерами проекта выступают оскароносный Майкл Шугар («В центре внимания», «Тринадцать причин почему») и Эшли Залта («ОА»).

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