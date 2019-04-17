 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Tropico 6 «Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд Халк и Воитель могут обзавестись сольными сериалами на Disney+ «Джон Уик 3» — самая продолжительная часть серии Дж. Дж. Абрамс объяснил название девятого эпизода «Звёздных войн»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Первый сезон «Академии Амбрелла» посмотрело более 45 млн человек

В том, что новая супергеройская драма Netflix «Академия Амбрелла» стала настоящим хитом, сомневаться не приходилось — по данным аналитической фирмы Parrot Analytics она с ходу взобралась на первую строчку списка самых популярных сериалов по комиксам в Штатах, обойдя даже сверхуспешные телевизионные проекты Marvel и DC. И вот, в подтверждение этого стриминг-гигант выкатил официальные цифры, согласно которым аудитория первого сезона только за месяц составила более 45 млн подписчиков. Здесь, правда, учитываются все те, кто посмотрел хотя бы 70% одного эпизода сериала — именно по такой системе сервис ведёт учёт.

Несмотря на это, цифра выглядит как минимум внушительно, но проблема в том, что сопоставить её не с чем — Netflix, известный своей склонностью к маниакальной конспирации, крайне редко обнародует данные просмотров. Для сравнения, другую громкую премьеру первого квартала — полнометражный боевик «Тройная граница» с Беном Аффлеком — посмотрело 52 млн человек, а драму «Разбойники с большой дороги» — 40 млн. Столько же — по 40 млн — у относительно свежих сериалов «Ты» и «Сексуальное воспитание».

Неудивительно, что продление «Академии Амбрелла» не заставило себя долго ждать, и уже этим летом начнутся съёмки второго сезона фэнтезийной драмы. В центре сюжета — некогда развалившаяся команда юных супергероев, вновь объединившихся для выяснения тайны гибели их приёмного отца, основателя Академии, и предотвращения неминуемого апокалипсиса.

К своим ролям вернутся как минимум Эллен Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда и Джастин Х. Мин. Шоураннером по-прежнему выступает Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод»).

+ Обсудить
Темы
 
Академия Амбрелла
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Академия Амбрелла» официально продлена на второй сезон
 
«Мандалорца» могут продлить на второй сезон до премьеры
 
Съёмки второго сезона «Академии Амбрелла» начнутся уже в мае

Тоже интересно

 
Кино «Миссия невыполнима: Последствия» стала самой дорогой частью серии
 
Кино «Красавица и Чудовище» — финальный трейлер
 
Кино Джеймс Кэмерон не разглядел в Чудо-женщине сильного персонажа
 
Кино Трейлер фильма «Доктор Стрэндж»
 
Кино И всё-таки без Аффлека — новый «Бэтмен» обойдётся без старого
 
Кино «Взломать блогеров» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Judgment - видеоверсия нашего интервью с продюсером Кадзуки ХосокавойWorld of Warships: Legends стартовала на PlayStation 4 и Xbox OneПотрясающая детализация и отличная разрушаемость окружающей среды в получасовой демонстрации ControlSony объяснила причины цензурирования игр на PlayStation 4 - переживает за свою репутацию на глобальном уровнеФил Спенсер активно играет в Destiny 2 и Crackdown 3 на своем телефоне посредством облачного сервиса xCloud
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru