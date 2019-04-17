Первый сезон «Академии Амбрелла» посмотрело более 45 млн человек

В том, что новая супергеройская драма Netflix «Академия Амбрелла» стала настоящим хитом, сомневаться не приходилось — по данным аналитической фирмы Parrot Analytics она с ходу взобралась на первую строчку списка самых популярных сериалов по комиксам в Штатах, обойдя даже сверхуспешные телевизионные проекты Marvel и DC. И вот, в подтверждение этого стриминг-гигант выкатил официальные цифры, согласно которым аудитория первого сезона только за месяц составила более 45 млн подписчиков. Здесь, правда, учитываются все те, кто посмотрел хотя бы 70% одного эпизода сериала — именно по такой системе сервис ведёт учёт.

Несмотря на это, цифра выглядит как минимум внушительно, но проблема в том, что сопоставить её не с чем — Netflix, известный своей склонностью к маниакальной конспирации, крайне редко обнародует данные просмотров. Для сравнения, другую громкую премьеру первого квартала — полнометражный боевик «Тройная граница» с Беном Аффлеком — посмотрело 52 млн человек, а драму «Разбойники с большой дороги» — 40 млн. Столько же — по 40 млн — у относительно свежих сериалов «Ты» и «Сексуальное воспитание».

Неудивительно, что продление «Академии Амбрелла» не заставило себя долго ждать, и уже этим летом начнутся съёмки второго сезона фэнтезийной драмы. В центре сюжета — некогда развалившаяся команда юных супергероев, вновь объединившихся для выяснения тайны гибели их приёмного отца, основателя Академии, и предотвращения неминуемого апокалипсиса.

К своим ролям вернутся как минимум Эллен Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда и Джастин Х. Мин. Шоураннером по-прежнему выступает Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод»).