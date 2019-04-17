 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Первые официальные детали грядущей PlayStation 5 «Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд Джордж Лукас помог Дж. Дж. Абрамсу с девятым эпизодом «Звёздных войн» Глава Lucasfilm рассказала о 10-летнем плане по «Звёздным войнам» Том Хиддлстон официально вернётся к роли Локи в мини-сериале на Disney+
8
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Пацаны» — тизер-трейлер без цензуры, зато с датой выхода

Первый сезон «Пацанов» обзавёлся тизер-трейлером без намёка на цензуру. Вдобавок восьмисерийная экранизация одноимённого комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона наконец-то получила дату выхода — 26 июля.

Купающийся в крови и чёрном юморе боевик рассказывает о мире, где супергерои порядком обнаглели, из защитников превратившись в главную угрозу человечеству. Дабы устранить захмелевших от безнаказанности сверхлюдей спецслужбы собрали команду матёрых и бескомпромиссных оперативников, неофициально именуемую «Пацаны».

В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Первый сезон сняли Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник»). Сценаристом и шоураннером числится Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). За производство отвечают Amazon, Sony Pictures TV Studios и Original Films.

8 Обсудить
Темы
 
Видео Пацаны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок летнего сезона 2009 года
 
«Пацаны» — первый тизер сериала про группу борцов против супергероев
 
Карл Урбан возглавил «Пацанов» от Amazon

Тоже интересно

 
«Защитники» Marvel — трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 128: Козявочка Мастера
 
«Каратель» — трейлер второго сезона
 
Кино Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»
 
Кино Третий короткометражный приквел «Бегущего по лезвию 2049»
 
Кино Режиссёр Павел Лунгин проехался по власти из-за переноса фильма «Братство»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Judgment - видеоверсия нашего интервью с продюсером Кадзуки ХосокавойWorld of Warships: Legends стартовала на PlayStation 4 и Xbox OneПотрясающая детализация и отличная разрушаемость окружающей среды в получасовой демонстрации ControlSony объяснила причины цензурирования игр на PlayStation 4 - переживает за свою репутацию на глобальном уровнеФил Спенсер активно играет в Destiny 2 и Crackdown 3 на своем телефоне посредством облачного сервиса xCloud
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru