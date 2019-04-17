«Пацаны» — тизер-трейлер без цензуры, зато с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Первый сезон «Пацанов» обзавёлся тизер-трейлером без намёка на цензуру. Вдобавок восьмисерийная экранизация одноимённого комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона наконец-то получила дату выхода — 26 июля.

Купающийся в крови и чёрном юморе боевик рассказывает о мире, где супергерои порядком обнаглели, из защитников превратившись в главную угрозу человечеству. Дабы устранить захмелевших от безнаказанности сверхлюдей спецслужбы собрали команду матёрых и бескомпромиссных оперативников, неофициально именуемую «Пацаны».

В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Первый сезон сняли Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник»). Сценаристом и шоураннером числится Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). За производство отвечают Amazon, Sony Pictures TV Studios и Original Films.