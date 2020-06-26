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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Дикарь Олден Эренрайк грозит испортить всё веселье в трейлере антиутопии «О дивный новый мир»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал свежий трейлер антиутопии «О дивный новый мир» рисующий общество, где всё так хорошо, что даже плохо. Экранизация сатирического романа Олдоса Хаксли выходит на малые экраны 15 июля.

Сериал рассказывает о мире будущего, где люди достигли счастья, отказавшись от моногамии, частной жизни, денег, семьи и своей истории. Бернард Маркс (Гарри Ллойд) и Ленайна Краун (Джессика Браун-Финдли) из Нового Лондона отправляются в отпуск в Дикие земли, и попадают в жестокий мир восстания. От расправы их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), который сбегает вместе с ними в Новый Лондон. Его появление грозит нарушить мнимую гармонию новой утопии, а Бернарду и Ленайне придётся расхлёбывать последствия своего необдуманного решения.

Шоураннером проекта выступает Дэвид Винер («Возвращение домой»), а в исполнительных продюсерах числятся коллеги по возглавляющие Amblin Television Дэррил Фрэнк и Джастин Фолви («Американцы»).

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Подкасты
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