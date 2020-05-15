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Фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» получил дату выхода

Обводите даты в календаре, любители паранормальных детективов, ибо фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» наконец обрёл дату выхода. Второе полнометражное продолжение сериала «Ясновидец» появится на потоковом сервисе Peacock 15 июля, в день открытия платформы для широкой общественности.

Как следует из названия, главной фигурой фильма станет детектив Карлтон Ласситер, в исполнении Тимоти Омандсона («Галавант»). «Лесси», как любовно зовут его коллеги, попадает в засаду на секретном задании, а затем и в больницу, где начинает видеть ананасы сверхъестественные вещи. Расследовать запутанные события вызываются его старые друзья Шон (Джеймс Родэй) и Гас (Дьюли Хилл).

К своим ролям в сиквеле вернулись Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон и Корбин Бернсен, в компании Джимми Симпсона и Джоэла Макхэйла.

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