Фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Обводите даты в календаре, любители паранормальных детективов, ибо фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой» наконец обрёл дату выхода. Второе полнометражное продолжение сериала «Ясновидец» появится на потоковом сервисе Peacock 15 июля, в день открытия платформы для широкой общественности.

Как следует из названия, главной фигурой фильма станет детектив Карлтон Ласситер, в исполнении Тимоти Омандсона («Галавант»). «Лесси», как любовно зовут его коллеги, попадает в засаду на секретном задании, а затем и в больницу, где начинает видеть ананасы сверхъестественные вещи. Расследовать запутанные события вызываются его старые друзья Шон (Джеймс Родэй) и Гас (Дьюли Хилл).

К своим ролям в сиквеле вернулись Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон и Корбин Бернсен, в компании Джимми Симпсона и Джоэла Макхэйла.