 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Неделя аниме на «КГ-Портале» — главные новости за 4–10 мая Аня Тейлор-Джой может сыграть молодую Фуриозу в новом «Безумном Максе» Джорджа Миллера Microsoft случайно раскрыла дату выхода Xbox Series X Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker Новости ретро-игр: лучшее за 27 января — 8 марта
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Ремейк «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки обзавёлся датой выхода и первым постером

Очередное детище телеканала The CW всё ближе к тому, чтобы увидеть свет — ремейк культового сериала 90-х «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» с неравнозначной заменой Чака Норриса в лице Джареда Падалеки выйдет в эфир в январе следующего года. Даже первый тизер-постер уже есть:

Постеры сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»

По сюжету всё столь же крутой Корделл Уокер возвращается в родной город после двух лет работы под прикрытием, но покой ему только снится. Вдовец с двумя детьми примется без устали наводить порядок и вершить правосудие (по-техасски) на пару со столь же крутой и неприлично горячей напарницей — первой женщиной-рейнджером в истории штата. Её сыграет Линдси Морган, «сменившая» на этом посту Кларенса Жильяра из оригинала.

Брата-гея главного героя сыграет Кигэн Аллен, а сурового отца — Митч Пиледжи. Ответственность за всё происходящее лежит на Анне Фрике («Бухта Доусона»), сценаристке и исполнительном продюсере проекта.

2 Обсудить
Темы
 
Галерея Крутой Уокер: Правосудие по-техасски
 24 сентября 2019 годаДжаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера» 22 февраляДжареду Падалеки подобрали отца и брата-гея в ремейке «Крутого Уокера» 8 февраляЛиндси Морган досталась в напарницы Джареду Падалеки в ремейке «Крутого Уокера»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джаред Падалеки станет Чаком Норрисом в перезапуске «Крутого Уокера»
 
Джареду Падалеки подобрали отца и брата-гея в ремейке «Крутого Уокера»
 
Линдси Морган досталась в напарницы Джареду Падалеки в ремейке «Крутого Уокера»

Тоже интересно

 
Сотрудники Netflix рассказали, как им работается в корпоративном аду
 
Кино По Дэмерон, Чубакка и Финн на новом кадре из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
 
Кино Начинающий актёр Аль Пачино наконец-то сыграет у Квентина Тарантино
 
Кино «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории
 
Кино Любые идеи годятся для фильмов серии «Форсаж»
 
Кино Бэтмен и Супермен — самые непопулярные члены «Лиги справедливости»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00КГ играет в коопе: Streets of Rage 4, часть 2
 
СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в мае

16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)
17 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 СрНоль кадров в секунду (аудио)
20 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
10ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
10Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru