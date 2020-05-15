Ремейк «Крутого Уокера» с Джаредом Падалеки обзавёлся датой выхода и первым постером

Очередное детище телеканала The CW всё ближе к тому, чтобы увидеть свет — ремейк культового сериала 90-х «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» с неравнозначной заменой Чака Норриса в лице Джареда Падалеки выйдет в эфир в январе следующего года. Даже первый тизер-постер уже есть:

По сюжету всё столь же крутой Корделл Уокер возвращается в родной город после двух лет работы под прикрытием, но покой ему только снится. Вдовец с двумя детьми примется без устали наводить порядок и вершить правосудие (по-техасски) на пару со столь же крутой и неприлично горячей напарницей — первой женщиной-рейнджером в истории штата. Её сыграет Линдси Морган, «сменившая» на этом посту Кларенса Жильяра из оригинала.

Брата-гея главного героя сыграет Кигэн Аллен, а сурового отца — Митч Пиледжи. Ответственность за всё происходящее лежит на Анне Фрике («Бухта Доусона»), сценаристке и исполнительном продюсере проекта.