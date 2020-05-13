Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 405: Конспирология и бытие во время пандемии

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Содержание
|00:21 —
|Рассказываем про Patreon и благодарим наших спонсоров
|05:12 —
|Вместо Джонни Деппа в «Пиратов Карибского моря 6» хотят позвать Карен Гиллан
|13:23 —
|Том Круз отправляется в космос, чтобы снять первое внеземное кино
|19:41 —
|«Да, Боже, да» — примерная католичка Наталия Дайер занимается самопознанием в трейлере секс-комедии
|22:58 —
|Многодетная мать Меган Фокс в трейлере семейной комедии «Думай как собака»
|23:36 —
|Травка, задержка в развитии и горячая мамка — трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда»
|25:32 —
|Paramount разрабатывает фильм с элементами «Матрицы» и «Начала»
|27:46 —
|Кошмарные будни осаждённого Ленинграда в трейлере драмы «Блокадный дневник»
|35:01 —
|Энди Сёркис: «Бэтмен» Мэтта Ривза будет мрачнее других фильмов о супергерое
|35:40 —
|Сильвестр Сталлоне анонсировал сиквел «Разрушителя»
|41:18 —
|«Яркость 2» с Уиллом Смитом движется вперёд без Дэвида Эйра
|42:46 —
|Блейк Лайвли против апокалипсиса — новый франчайз Netflix, вдохновлённый коронавирусом
|43:23 —
|Томми Вайсо вынужден заплатить $ 700 тысяч документалистам, которым он испортил выпуск фильма
|47:28 —
|Николас Кейдж и компания вернутся в «Сокровище нации 3»
|51:00 —
|Режиссёр «Хроники» саботировал любые попытки снять сиквел
|55:03 —
|Зачитываем донаты и отвечаем на вопросы
|01:16:51 —
|Евгений о сериалах «Мир Дикого Запада» и «Разрабы» (со спойлерами)
|01:25:06 —
|Юрий об анимационном фильме «Тёмная Лига справедливости: Война Апокалипсиса» (со спойлерами)
|01:33:00 —
|Юрий о фильме «Тёмные времена»
|01:39:17 —
|Болтовня о бытии во время пандемии
|02:06:18 —
|Благодарим наших спонсоров
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