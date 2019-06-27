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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Ясновидец: Фильм 2» обещает быть больше и лучше — трейлер-анонс долгожданного возвращения

USA Network, к вящей радости поклонников, не собирается прощаться со всеобщим любимчиком и одним из главных своих хитов — в феврале стало известно, что «Ясновидец» вновь возвращается на экраны в формате полного метра. А теперь подоспел и официальный трейлер-анонс предстоящего, второго по счёту, фильма:

Вся команда окажется в сборе — к ролям вернутся Джеймс Родэй, Дьюли Хилл, Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон, Корбин Бернсен и оправившийся от инсульта Тимоти Омандсон. В качестве приглашённых звёзд в фильме примут участие завсегдатай Джимми Симпсон и новобранец Джоэл Макхейл.

Создатели обещают нуарный детектив в духе Хичкока. Сюжет закрутится вокруг персонажа Омадсона Карлтона Ласситера, который, попав в засаду на задании, оказывается в реабилитационной клинике, где начинает видеть странные вещи.

Дата премьеры пока не объявлена.

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