Warner Bros. подумывает о полнометражной «Болотной твари»

Недавнее спешное закрытие сериала «Болотная тварь» на потоковом сервисе DC Universe, случившееся после выхода первого эпизода, покончило с многосерийным проектом, но не обязательно с персонажем, который может вернуться на экраны, правда, в другом формате.

Порталы We Got This Covered и Bloody Disgusting, ссылаясь на собственные анонимные источники в индустрии, сообщают, будто в недрах студии Warner Bros. идут разговоры о том, чтобы отправить знаменитого болотного монстра на большие экраны. Возможно, это как-то связано с тем, что отзывы критиков и зрителей на сериал оказались куда теплее, чем предполагалось, и это заставило продюсеров задуматься о киноверсии «Болотной твари».

Буде это случится, никакой сюжетной связи с сериалом фильм не сохранит, подбором актёров также займутся с чистого листа, а вот кое-кто из творческой команды многосерийного проекта может вернуться. Поговаривают, студия хотела бы вновь привлечь к истории о луизианских кошмарах продюсера Джеймса Вана. Жанровую направленность фантастического хоррора планируют сохранить.