Лина Хиди, Сигурни Уивер и Бенедикт Вонг подарят свои голоса персонажам «Тёмного кристалла: Эры сопротивления»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе озвучивания «Тёмного кристалла: Эры сопротивления» важное пополнение — отдельные персонажи многосерийного кукольного фэнтези заговорят голосами Лины Хиди («Игра престолов»), Сигурни Уивер («Аватар»), Бенедикта Вонга («Доктор Стрэндж»), Аквафины («Безумно богатые азиаты»), Ханны Джон-Кэймен («Киллджойс») и Дэйва Гольца — давнего коллеги Джима Хенсона, озвучивавшего персонажей в «Маппетах», «Улице Сезам» и полнометражном «Тёмном кристалле».

События предыстории разворачиваются задолго до событий оригинального «Тёмного кристалла». Питающий планету Тра могущественный кристалл истины отравлен злобными скекси, и гибель грозит всему живому. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие во имя спасения мира.

Хиди и Джон-Кэймен озвучат гелфлингов Модру Фару и Найю, Вонг и Аквафина — скекси Сборщика и Генерала, Уивер подарит свой голос закадровому рассказчику, а Гольц озвучит пушистого и зубастого монстрика физзгига.

Остальных героев истории озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем-Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг и другие.

Постановщиком значится Луи Летерье («Иллюзия обмана»), сценарий написали Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. Производством заведует The Jim Henson Company. 10-серийный первый сезон выйдет на Netflix 30 августа.