«„Линкольн“ для адвоката» отправляется на малые экраны

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал CBS планирует многосерийную экранизацию романа Майкла Коннели «„Линкольн“ для адвоката» (The Lincoln Lawyer). Это будет уже вторая попытка перетащить литературный первоисточник на малые экраны. Первую — неудачную — попытку предпринял канал ABC в 2011 году.

Роман, по которому в 2011 году был снят полнометражный криминальный детектив с Мэттью Макконахи, повествует об успешном адвокате Микки Холлере, чьим офисом служит заднее сиденье его автомобиля, на котором главный герой колесит по Лос-Анджелесу.

Сценарной адаптацией займётся Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Большая маленькая ложь»). Коннели входит в команду исполнительных продюсеров будущего сериала наряду с Россом Файнменом («Голиаф»). Производством займутся A+E Studios и CBS TV Studios.