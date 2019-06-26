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«Пандора» — постер летнего фантастического боевика от The CW

Телеканал The CW опубликовал постер загадочного многосерийного новичка под названием «Пандора». Премьера фантастического экшена состоится 16 июля.

События разворачиваются в 2199 году. Потерявшая всё молодая женщина по имени Джакс (Присцилла Квинтана) обретает новую жизнь в тренировочной академии Земли, где она и её друзья учатся защищать галактику от инопланетных и внутренних угроз. Но как только связанные с её происхождением тайны начинают всплывать на поверхность, главной героине приходится отправиться на поиски правды и ответа на вопрос, кто она для человечества — спасительница или орудие его уничтожения.

Помимо Квинтаны в сериале снимаются Оливер Денч, Рэйчел Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Садху, Мартин Бобб-Сэмпл и Ноа Хантли.

Исполнительными продюсерами выступают Марк А. Олтмэн («Библиотекари»), Стивен Криозер («Касл»), Томас П. Витале, Карин Мартин («Море соблазна») и Крис Филип. В производстве участвуют Radioactive Fishtank, Vital Signs Entertainment и Starlings Television.

Постеры сериала «Пандора»
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«Пандора» — постер летнего фантастического боевика от The CW

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