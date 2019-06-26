Мэйси Уильямс сыграет современную Арью Старк в комедийном сериале канала Sky

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Известная вестеросская путешественница Мэйси Уильямс («Игра престолов») получила главную роль в шестисерийной комедии с рабочим названием Two Weeks To Live от британского телевещателя Sky.

После смерти отца юная оторва Ким Ноукс (Уильямс) живёт вместе с матерью в уединённой деревушке, осваивая премудрости тактики выживания. Но одна неудачная шутка приводит к тому, что Ким с увесистой сумкой краденой налички пускается в бега, спасаясь от грозящего ей смертью гангстера и полиции. Приобретённые навыки окажутся очень кстати и значительно повысят её шансы выжить.

Сценарий пишет Габи Халл. За производство отвечает Kudos («Люди»). Съёмки начнутся в этом году, а премьера состоится в следующем.