 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Авторы «Рика и Морти» похвалили восьмой сезон «Игры престолов» Blumhouse готовит сиквел ужастика «Хэллоуин» Ноль кадров в секунду. Выпуск 269. E3 2019: Из виара в Кащенко Чернокожий «папа» Cyberpunk 2020 вписался за чернокожую банду из Cyberpunk 2077 Final Fantasy VII Remake — трейлер с Тифой и экшен-геймплей с паузой
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Мэйси Уильямс сыграет современную Арью Старк в комедийном сериале канала Sky

Известная вестеросская путешественница Мэйси Уильямс («Игра престолов») получила главную роль в шестисерийной комедии с рабочим названием Two Weeks To Live от британского телевещателя Sky.

После смерти отца юная оторва Ким Ноукс (Уильямс) живёт вместе с матерью в уединённой деревушке, осваивая премудрости тактики выживания. Но одна неудачная шутка приводит к тому, что Ким с увесистой сумкой краденой налички пускается в бега, спасаясь от грозящего ей смертью гангстера и полиции. Приобретённые навыки окажутся очень кстати и значительно повысят её шансы выжить.

Сценарий пишет Габи Халл. За производство отвечает Kudos («Люди»). Съёмки начнутся в этом году, а премьера состоится в следующем.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Фанаты хотят спасти «Звёздные войны» от шоураннеров «Игры престолов»
 
Британская сценаристка обвинила создателей «Чернобыля» в расизме
 
Айзек Хемпстед-Райт подтвердил: финал для Брана придумал Джордж Мартин

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 207: Надо исправляться
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 281: Матрёшка-трансформер
 
Кино Галь Гадот хочет погрузиться вместе с Брэдли Купером
 
Сериал по «Тёмной башне» получил своих Роланда Дискейна и Человека в чёрном
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Планета обезьян: Война»
 
КиноИгры Первые кадры из новой экранизации игры Doom
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sony анонсировала игры июльской подборки PS PlusAstral Chain создается с заделом на трилогию, но продолжения возможны при одном условииСпасение от чумы - представлен новый трейлер ролевого экшена GreedFallVisage - вдохновленный P.T. хоррор скоро получит вторую главу и покинет ранний доступФил Спенсер объяснил причину отсутствия Fable IV на E3 2019

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru