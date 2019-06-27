 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Завершились съёмки первого сезона «Хранителей» Дэймона Линделофа Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Авторы «Рика и Морти» похвалили восьмой сезон «Игры престолов» Netflix продлил «Матрёшку» на второй сезон
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Том Хиддлстон намекнул на новые горизонты в сериале «Локи»

На полях Шанхайского кинофестиваля издание The Hollywodd reporter попыталось разговорить Тома Хиддлстона и получить драгоценные крупицы эксклюзивной информации о снимающемся многосерийном сольнике «Локи». Актёр крайне осторожно поделился впечатлениями о своём герое и лаконично прокомментировал, чего стоит ждать от сериала.

Меня не перестаёт удивлять и радовать, что фильмы [с участием Локи] получили такой отклик у аудитории. Он — сложная личность: умный и уязвимый, злой и потерянный, сломленный и остроумный. Для меня это стало прекрасной возможностью и в итоге разрослось в целую серию фильмов. Я никогда не ожидал такого. Мне очень повезло, что мой персонаж смог достучаться до зрителей.

Всё, что я могу сказать вам о сериале, это то, что он называется «Локи». И это новое начинание… но я не могу выдавать, почему.

 
Том Хиддлстон, хитрит и скрытничает

Многосерийные приключения обаятельного лукавца и обманщика, отправившегося путешествовать по различным реальностям и временам, выйдут на потоковом сервисе Disney+. К сожалению, пока что у сериала нет даже приблизительной даты выхода.

1 Обсудить
Темы
 
Локи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Первый взгляд на сериал «Локи» от студии Marvel
 
Кевин Файги пообещал тесную взаимосвязь между сериалами и фильмами вселенной Marvel
 
Том Хиддлстон намекнул на новые горизонты в сериале «Локи»

Тоже интересно

 
Кино Netflix уже готовит продолжение своего первого блокбастера «Яркий»
 
«Пацаны» — трейлер жёсткого комедийного экшена с Карлом Урбаном
 
Студия Disney скушала 20th Century Fox за $ 66 млрд
 
Кино Мир готов к супергерою-гею, и он его получит
 
Кино За первые сутки тизер девятого эпизода «Звёздных войн» посмотрело более 100 млн человек
 
Кино Действие всех следующих «Аватаров» ограничится одной хорошо знакомой планетой
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Классический домашний компьютер Commodore 64 получит полноразмерное переизданиеSony анонсировала игры июльской подборки PS PlusAstral Chain создается с заделом на трилогию, но продолжения возможны при одном условииСпасение от чумы - представлен новый трейлер ролевого экшена GreedFallVisage - вдохновленный P.T. хоррор скоро получит вторую главу и покинет ранний доступ

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru