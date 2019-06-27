Том Хиддлстон намекнул на новые горизонты в сериале «Локи»

На полях Шанхайского кинофестиваля издание The Hollywodd reporter попыталось разговорить Тома Хиддлстона и получить драгоценные крупицы эксклюзивной информации о снимающемся многосерийном сольнике «Локи». Актёр крайне осторожно поделился впечатлениями о своём герое и лаконично прокомментировал, чего стоит ждать от сериала.

Меня не перестаёт удивлять и радовать, что фильмы [с участием Локи] получили такой отклик у аудитории. Он — сложная личность: умный и уязвимый, злой и потерянный, сломленный и остроумный. Для меня это стало прекрасной возможностью и в итоге разрослось в целую серию фильмов. Я никогда не ожидал такого. Мне очень повезло, что мой персонаж смог достучаться до зрителей.

Всё, что я могу сказать вам о сериале, это то, что он называется «Локи». И это новое начинание… но я не могу выдавать, почему.

Том Хиддлстон, хитрит и скрытничает