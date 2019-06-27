Стартовали съёмки финального сезона мистического триллера «Тьма»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пока зрители смотрят, досматривают или пересматривают недавно вышедший на Netflix второй сезон «Тьмы», его создатели в поте лица уже снимают третью — финальную — главу мистического триллера. Об этом два дня назад в своём инстаграме сообщил один из создателей сериала Баран бо Одар.

Авторы, по их собственных словам, изначально разрабатывавшие трёхсезонную арку, заверяют, что мрачная история о четырёх семьях из немецкого городка Винден, связанных тайной о путешествиях во времени, обязательно получит завершение, которое даст ответы на все вопросы.

Бессменный автор сериала Янтйе Фризе написал сценарий всех восьми эпизодов третьего сезона, которые по-прежнему режиссирует Баран бо Одар. Дату выхода заключительной телеглавы потоковый сервис объявит позже.