 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ноль кадров в секунду. Выпуск 270: Слишком много игр Новости аниме — лучшее за неделю Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников Blumhouse готовит сиквел ужастика «Хэллоуин» «Йеллоустоун» получил третий сезон и Джоша Холлоуэя
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Стартовали съёмки финального сезона мистического триллера «Тьма»

Пока зрители смотрят, досматривают или пересматривают недавно вышедший на Netflix второй сезон «Тьмы», его создатели в поте лица уже снимают третью — финальную — главу мистического триллера. Об этом два дня назад в своём инстаграме сообщил один из создателей сериала Баран бо Одар.

Авторы, по их собственных словам, изначально разрабатывавшие трёхсезонную арку, заверяют, что мрачная история о четырёх семьях из немецкого городка Винден, связанных тайной о путешествиях во времени, обязательно получит завершение, которое даст ответы на все вопросы.

Бессменный автор сериала Янтйе Фризе написал сценарий всех восьми эпизодов третьего сезона, которые по-прежнему режиссирует Баран бо Одар. Дату выхода заключительной телеглавы потоковый сервис объявит позже.

+ Обсудить
Темы
 
Тьма
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Тьма» — тизер продолжения мистического триллера
 
«Тьма» — новый тизер второго сезона фантастического триллера
 
«Тьма» — трейлер второго сезона мистического триллера

Тоже интересно

 
Кино Министерство культуры хочет реформировать Фонд кино
 
Кино «Мстители: Финал» — новый эпический трейлер
 
Кино «BEEF: Русский хип-хоп» — финальный трейлер музыкального фильма
 
Кино Министр Владимир Мединский наванговал миллиард рублей фильму «Викинг»
 
Кино «Тяжёлая ночка» — трейлер без цензуры
 
Аниме ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Классический домашний компьютер Commodore 64 получит полноразмерное переизданиеSony анонсировала игры июльской подборки PS PlusAstral Chain создается с заделом на трилогию, но продолжения возможны при одном условииСпасение от чумы - представлен новый трейлер ролевого экшена GreedFallVisage - вдохновленный P.T. хоррор скоро получит вторую главу и покинет ранний доступ

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru