Лесси возвращается домой в бодром тизере «Ясновидца 2»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Готовьте свои ананасы, ибо ваши любимые детективы возвращаются! Совсем скоро на потоковом сервисе Peacock выходит фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой», тизер которого попал в наши цепкие руки.

Второй полнометражный сиквел сериала «Ясновидец» стартует с собственно Лесси. Детектив Карлтон Ласситер в исполнении Тимоти Омандсона («Галавант») попадает в засаду и, как следствие, в больницу, где начинает видеть паранормальные вещи. Здесь-то и пригодятся особенные таланты Шона Спенсера (Джеймс Родэй). С другом Гасом (Дьюли Хилл) он начинает тайное расследование, итоги которого могут изменить многое.

В продолжении, конечно, вернутся Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон и Корбин Бернсен, к ним примкнут Джимми Симпсон и Джоэл Макхэйл.

Старт цифровой платформы от NBCUniversal для мира намечен на 15 июля, а пользователи Comcast могут смотреть Peacock уже сейчас. Дата выхода «Ясновидца 2» пока не уточняется.