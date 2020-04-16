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Лесси возвращается домой в бодром тизере «Ясновидца 2»

Готовьте свои ананасы, ибо ваши любимые детективы возвращаются! Совсем скоро на потоковом сервисе Peacock выходит фильм «Ясновидец 2: Лесси возвращается домой», тизер которого попал в наши цепкие руки.

Второй полнометражный сиквел сериала «Ясновидец» стартует с собственно Лесси. Детектив Карлтон Ласситер в исполнении Тимоти Омандсона («Галавант») попадает в засаду и, как следствие, в больницу, где начинает видеть паранормальные вещи. Здесь-то и пригодятся особенные таланты Шона Спенсера (Джеймс Родэй). С другом Гасом (Дьюли Хилл) он начинает тайное расследование, итоги которого могут изменить многое.

В продолжении, конечно, вернутся Мэгги Лоусон, Кирстен Нельсон и Корбин Бернсен, к ним примкнут Джимми Симпсон и Джоэл Макхэйл.

Старт цифровой платформы от NBCUniversal для мира намечен на 15 июля, а пользователи Comcast могут смотреть Peacock уже сейчас. Дата выхода «Ясновидца 2» пока не уточняется.

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Ясновидец
 19 сентября 2019 года«Ясновидец 2» отложен до 2020 года из-за переезда на потоковый сервис NBCU 17 январяШубы и ананас — первый промо-арт «Ясновидца 2» 27 июня 2019 года«Ясновидец: Фильм 2» обещает быть больше и лучше — трейлер-анонс долгожданного возвращения
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