The CW назвал дату выхода последних серий 15 сезона «Сверхъестественного» и остальных сериалов канала

Неубиваемые (пока) братья Винчестеры всё-таки умудрились задержаться ещё на год, несмотря на долгожданное закрытие их фантастического сериала. Из-за пандемии 15 сезон «Сверхъестественного» не успели доделать: пять серий ждут открытия монтажных, а две финальных нужно ещё доснять — поэтому последние семь эпизодов будут показаны осенью.

Об этом рассказал глава The CW Марк Педовиц, представляя новую эфирную сетку телеканала на осенне-зимний сезон 2020–2021. Точнее, осенью хотят выпустить лишь «Сверхъестественное», даты выхода остальных оригинальных проектов планируют на январь и позднее.

Расставшись с монстрами и Дженсеном Эклзом, Джаред Падалеки сразу отправится сниматься в главной роли в сериале «Уокер». Новая версия культового боевика про техасского рейнджера уже получила постер, а премьера намечена на зиму.

Другой новый проект канала — «Супермен и Лоис» про кузена «Супергёрл» Кларка Кента (Тайлер Хэклин) и его жену Лоис Лейн (Битси Таллок), также ждёт возможности начать производство. Потом сериал примет участие в традиционном уберкроссовере телевселенной DC. Правда, с учётом обстоятельств, в нём будет всего два эпизода, второй из которых выйдет во втором сезоне «Бэтвумен».

В первом квартале 2021 года вернутся «Флэш», «Зачарованные», «Нэнси Дрю», «Наследие», выйдут ремейк «Кунг-фу» и The Republic of Sarah, а вот участь мюзикла «Кэти Кин» ещё не решена. Ждём с нетерпением.