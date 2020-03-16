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Съёмки 15 сезона «Сверхъестественного» остановлены за две серии до финала

Братьям Винчестерам не дадут умереть спокойно. Или мир просто не может существовать без них. В любом случае вредный коронавирус вынудил телеканал The CW остановить съёмки последнего 15 сезона «Сверхъестественного» .

Крайне иронично, что шедший столько лет и казавшийся бессмертным сериал не успел дойти до эпического финала буквально пару шагов. Всего два эпизода осталось съёмочной группе, чтобы окончательно распрощаться с героями. А ведь в конце пути Сэма и Дина ждёт противостояние с величайшим антагонистом Чаком.

В сериале никак не доснимаются Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Миша Коллинз и Импала 1967 года.

Кроме того Warner Bros. Television приостановила работу над всеми своими сериалами: «Флэш», «Ривердейл», «Уокер» и ещё более 70 уже существующих и только готовящихся к производству проектов поставлены на паузу.

Впрочем, кому-кому, а «Сверхъестественному» к концам света не привыкать. Пророческий сериал, ещё 10 лет назад предлагавший запасаться туалетной бумагой на случай апокалипсиса, начавшегося с пандемии, и нынешнюю переживёт.

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Темы
 
Сверхъестественное
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