Съёмки 15 сезона «Сверхъестественного» остановлены за две серии до финала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Братьям Винчестерам не дадут умереть спокойно. Или мир просто не может существовать без них. В любом случае вредный коронавирус вынудил телеканал The CW остановить съёмки последнего 15 сезона «Сверхъестественного» .

Крайне иронично, что шедший столько лет и казавшийся бессмертным сериал не успел дойти до эпического финала буквально пару шагов. Всего два эпизода осталось съёмочной группе, чтобы окончательно распрощаться с героями. А ведь в конце пути Сэма и Дина ждёт противостояние с величайшим антагонистом Чаком.

В сериале никак не доснимаются Джаред Падалеки, Дженсен Эклз, Миша Коллинз и Импала 1967 года.

Кроме того Warner Bros. Television приостановила работу над всеми своими сериалами: «Флэш», «Ривердейл», «Уокер» и ещё более 70 уже существующих и только готовящихся к производству проектов поставлены на паузу.

Впрочем, кому-кому, а «Сверхъестественному» к концам света не привыкать. Пророческий сериал, ещё 10 лет назад предлагавший запасаться туалетной бумагой на случай апокалипсиса, начавшегося с пандемии, и нынешнюю переживёт.