Ремейк «Крутого Уокера» получил полный первый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал The CW оформил заказ на полноценный первый сезон приключенческого боевика «Уокер». В перезапуске легендарного сериала 90-х «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» культовую роль Чака Норриса примерит на себя Джаред Падалеки («Сверхъестественное»).

Спустя 15 лет Сэм Винчестер сменит железного коня на обычного и сыграет рейнджера Корделла Уокера, вдовца с двумя детьми, вернувшегося в родной город Остин после двух лет работы под прикрытием. Но дома тоже неспокойно, а значит надо брать дело в свои руки. Бороться с негодяями Уокеру помогут напарница-рейнджер, собственный кодекс чести и крутой удар ногой с разворота.

Сценарий пилотного эпизода ремейка написала Анна Фрике («Доблесть»). Падалеки лично выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дэном Лином («Смертельное оружие», «Радиоволна»).

Миновав съёмки пилотной серии, сериал отправится прямиком в производство этой весной. Премьера, скорее всего, состоится в осеннем сезоне.