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Ремейк «Крутого Уокера» получил полный первый сезон

Канал The CW оформил заказ на полноценный первый сезон приключенческого боевика «Уокер». В перезапуске легендарного сериала 90-х «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» культовую роль Чака Норриса примерит на себя Джаред Падалеки («Сверхъестественное»).

Спустя 15 лет Сэм Винчестер сменит железного коня на обычного и сыграет рейнджера Корделла Уокера, вдовца с двумя детьми, вернувшегося в родной город Остин после двух лет работы под прикрытием. Но дома тоже неспокойно, а значит надо брать дело в свои руки. Бороться с негодяями Уокеру помогут напарница-рейнджер, собственный кодекс чести и крутой удар ногой с разворота.

Сценарий пилотного эпизода ремейка написала Анна Фрике («Доблесть»). Падалеки лично выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Дэном Лином («Смертельное оружие», «Радиоволна»).

Миновав съёмки пилотной серии, сериал отправится прямиком в производство этой весной. Премьера, скорее всего, состоится в осеннем сезоне.

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Уокер
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