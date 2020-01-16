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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Приквел «Игры престолов» о Таргариенах получил приблизительную дату выхода

На информационной панели пресс-тура TCA глава канала HBO Кейси Блойс сообщил важную информацию для всех поклонников вселенной «Игры престолов». Многосерийный приквел эпического фэнтези под названием «Дом Дракона», официально запущенный в работу прошлой осенью, получил приблизительную дату премьеры — 2022 год.

По словам Блойса, сценарная группа недавно приступила к написанию текста и впереди ещё очень много подготовительной работы. Проект масштабный, сложный и ответственный, поэтому к его производству подойдут с максимальным тщанием.

События экранизации романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» развернутся за 300 лет до происходящего в романах «Песни Льда и Пламени». Это история о Таргариенах — единственной семье повелителей драконов, выживших после Рока Валирии, и обретших новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе. Отсюда начинается их история в Вестеросе.

Шоураннерами проекта выступают Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал, числящийся соавтором проекта наряду с Мартином, пишет сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов, включая первый. Все трое выступают исполнительными продюсерами первого сезона.

Глава HBO отметил, что «Дом Дракона» у канала в приоритете, и за другие спин-оффы «Игры престолов» они в ближайшем будущем браться не планируют.

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Темы
 
Дом Дракона
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