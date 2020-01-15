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Главная героиня обретает волшебный посох в свежем трейлере «Старгёрл»

Телеканал The CW выпустил свежий трейлер совместного с потоковым сервисом DC Universe сериала «Старгёрл» — с прежними репликами, но с новыми кадрами. Подростковый супергеройский экшен выходит на малые экраны этой весной. Точной даты выхода пока нет.

Школьница Кортни Уитмор, недавно переехавшая в тихий городок в Небраске, обнаруживает хранимые отчимом супергеройский костюм и посох и узнаёт о его невероятном прошлом. С этих пор Кортни решает сама отправиться на подвиги, нарекает себя Старгёрл и создаёт команду юных супергероев для борьбы со злом.

В сериале снимаются Эми Смарт, Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас, Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли. Сценарий написал создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»), который также числится исполнительным продюсером вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

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Видео Старгёрл
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