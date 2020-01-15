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Бесконечные Земли DC: герой «Лиги справедливости» очутился в кроссовере The CW

Осторожно, текст новости содержит спойлеры «Кризиса на Бесконечных Землях».

Давно не примерявший костюмчик Флэша и откровенно заждавшийся собственного сольника Эзра Миллер решил заглянуть на огонёк к The CW и познакомиться со своей сериальной версией в исполнении Гранта Гастина. Как-то иначе тяжело объяснить то, что произошло в мегакроссовере «Кризис на Бесконечных Землях»:

По понятным причинам сцена встречи двух Барри Алленов из разных вселенных порождает множество вопросов, главный из которых: «Что, чёрт возьми, только что произошло?» И да, все оценили самоиронию и шуточку про косплей.

Поклонники Арроувёрс, разумеется, вне себя от восторга, другие же ждут сколь-нибудь вразумительного объяснения. Ну а для тех, кто сомневается в реальности произошедшего, есть исторические фото Миллера и Гастина со съёмочной площадки:

Промо-арт сериала «Стрела» Промо-арт сериала «Стрела» Промо-арт сериала «Стрела»
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Видео Флэш Стрела
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